كومان: فترتي في فالنسيا لم تكن الأفضل في مشواري الفني كمدرب

اعترف مدرب برشلونة “رونالد كومان” بصعوبة تدريب نادي فالنسيا، مدركاً أن فترة تدريبه مع الخفافيش في موسم 2007-08 لم تكن أبرز محطة في مسيرته التدريبية.

وأشرف كومان على 34 مباراة في ستة أشهر في ملعب ميستايا، واتخذ عددًا من القرارات الكبيرة في ذلك الوقت، ابرزها استبعاد لاعبين أسطوريين مثل “أنجولو و كانيزاريس و ألبيلدا” من الفريق الأول، رغم مكانتهم لدى جماهير الخفافيش اذ كانوا أعمدة الجيل الذهبي للنادي الذي حقق لقب الدوري الاسباني في مناسبتين ووصلوا لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين كذلك.

وفاز كومان بكأس الملك مع فالنسيا ذلك الموسم، لكن ليس من الأفضل تذكر وقته في النادي بسبب تداعياته مع هؤلاء اللاعبين الكبار، الذين سيكونون المعلقين في مباراة السبت بين برشلونة واللوس تشي.

وقال كومان يوم الجمعة “أعرف أنهم معلقون الآن، والجميع يتطلع لكسب لقمة العيش. كما يعلم الجميع، فإن تدريب فالنسيا ليس أفضل ذكرى بالنسبة لي في مسيرتي التدريبية أيضًا”.

وتابع: “هذه أشياء تحدث في مسيرتي. ربما ارتكبت أخطاء في بعض القرارات كما نفعل جميعًا. لكن كانت إقامة قصيرة.. على الأقل فزنا بشيء مع كأس الملك”.

وختم: “إنه مكان صعب للتدريب وفي السنوات الـ 15 الماضية كان هناك الكثير من التغييرات في المدرب. يبدو أنه نادٍ معقد حيث لا تشعر براحة البال التي تحتاجها للقيام بالمهمة”.

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