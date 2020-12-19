اخبار مصر | 13 سببًا على طاولة الكاف لإنقاذ حلم شباب الفراعنة في كأس شمال أفريقيا

أكد جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب الشباب المصري بتونس أنهم تقدموا بإحتجاج رسمي لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم علي إعتماد نتيجة مواجهة شباب الفراعنة خاسرًا أمام تونس في الجولة الثانية من منافسات دورة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام في موريتانيا العام المقبل .

وقال جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية يوم الجمعة إن الإحتجاج تضمن 13 نقطة بها شرح واف لكل التفاصيل.

وأضاف “الحكم قام بإلغاء مواجهة مصر تونس رغم ابلاغ المراقب لنا باقامتها بعد ان راجع جوازات السفر وأوراق مسحات كافة اللاعبين”.

وأوضح أن موقف منتخب الشباب المصري سليم فيما يخص عينة اللاعب أحمد نبيل كوكا التي جاءت سلبية .

وتابع “مسحة كوكا سلبية واتحاد شمال أفريقيا يتعنت ضد مصر، طلبت من الحكام أوراقنا التي تثبت سلبية كوكا ولكن هم رفضوا نهائيا منحنا الأوراق التي تثبت صحة موقفنا”.