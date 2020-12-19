بعد تصريحات رومينيجه.. بايرن ميونخ يفتح المجال امام ريال مدريد في صفقة مبابي

يدخل الدولي الفرنسي كيليان مبابي آخر 18 شهر في عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط مراقبة عن كثب لوضعية مهاجم موناكو السابق من قبل ريال مدريد كما لا يخفى على أحد، ولكن هناك بعض الأندية التي لم تخفي إعجابها بمهاجم منتخب فرنسا من قبيل ليفربول وحتى برشلونة.

ورغم أن ريال مدريد كما هو واضح للعيان يبدو الوجهة الأقرب لكيليان مبابي، إلا أن تساقط المنافسين واحد تلو الآخر لسبب أو لغيره يعد أخباراً جيدة لنادي العاصمة مدريد، وآخر الأندية التي تنحت جانباً بخصوص مبابي هو بايرن ميونخ الألماني حسب رئيس المجلس التنفيذي للنادي “كارل هاينز رومينيجه”.

وأكد كارل هاينز رومينيجه في مقابلة مع صحيفة “الفيجارو”، أن الانتقال نحو كيليان مبابي يبدو ببساطة مستحيلًا من الناحية الاقتصادية لنادي بايرن ميونيخ وأضاف: “للأسف، نعم. أحب مبابي وطريقته في اللعب، لكننا لن نكون قادرين أبدًا على احضاره إلى بايرن ميونخ على أي حال، هو حيث هو. ناصر الخليفي صديق جيد لي. لن آتي لأزعجه في هذا الموضوع (ابتسامة)”.

وأكمل: “كان هناك تضخم سريع بعد توقيعي نيمار ومبابي قبل ثلاث سنوات مع باريس سان جيرمان. من الجيد معرفة أن الأمر قد انتهى، لأن الأندية يجب أن تهتم بتكاليفها. والتكاليف، هي أولاً وقبل كل شيء الرواتب. علينا رفع الرواتب إلى مستوى أكثر منطقية قليلاً”.

ورغم أن بايرن ميونيخ لم يتم اعتباره وجهة موثوقة لمبابي في حال رحيله عن باريس سان جيرمان، إلا أن الصحافة في مدريد لم تتردد في نقل تعليقات رومينيجه، معتبرة إياها أخبارًا جيدة لريال مدريد.

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