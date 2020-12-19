مصدر: مرتضى منصور يجهز مفاجأة في «فيديو المؤامرة» الثاني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعكف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، على تجهيز الجزء الثاني من «فيديو المؤامرة» التي تعرض لها هو ونادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر مقرب من مرتضى منصور إن الأخير يجهز مفاجأة مدوية في الفيديو الثاني الذي سينشره غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير، وسيعلن عن «وثيقة خطيرة»، قد تقلب موازين اللعب على الساحة الرياضية لصالحه.
وكان مرتضى منصور نشر الجزء الأول من الفيديو الأيام الماضية، وأحدث صدى واسع في المنظومة الرياضية.
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