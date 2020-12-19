شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحذر لاعبي الزمالك من التهاون أمام جازيل التشادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لاعبي الفريق مع التهاون أمام فريق جازيل التشادي، الذي سيقابله الزمالك في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقررة الأربعاء المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية.

وشدد باتشيكو على اللاعبين بضرورة التعامل مع المباراة بمنتهى الجدية، وعدم النظر للظروف المحيطة بالمباراة التي من الممكن أن تعطى انطباع بأن المباراة من الممكن أن تكون سهلة نسبيا لانه لن يقبل بأى مفاجأت.

وكان الزمالك قد حصل على وصافة بطولة دوري الأبطال في النسخة الماضية عقب الخسارة أمام الأهلى في المباراة النهائية.