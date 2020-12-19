شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: مسؤول في الأهلي تواصل مع فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن مسئوول من النادي الأهلي تواصل مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأحمر.
وأكد المصدر -رفض ذكر اسمه- أن اللاعب لم يستقر بشكل نهائي على استمراره داخل القلعة البيضاء، بعد تلقيه عروضًا خليجية، بالإضافة إلى عرض الأهلي مؤخرًا.
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