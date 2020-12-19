شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يهنئون كريم بامبو بمولوده الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رُزق كريم بامبو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمولوده الجديد، وأطلق عليه اسم «نوح».

وحرص اللاعبون والجهاز الفني للفريق، وأشرف قاسم، المشرف العام على الكرة، وعبدالحليم على، مدير الكرة، على تهنئة اللاعب بقدوم المولود الجديد.

ويؤدي بامبو برنامجًا تدريبيًا خاصًا، تحت إشراف الجهاز الفني، لتجهيزه للمشاركة في مواجهة غزالة بطل تشاد، في دوري رابطة الأبطال الأفريقي.