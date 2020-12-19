شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي المفتوحة للتنس» للسيدات المحترفات في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد لاعبات التنس للمحترفات (WTA) برنامج بطولاته للأسابيع السبعة الأولى من أجندة عام 2021 في ظل الحرص الكبير على استمرارية البطولات وتعزيز مشاركة الرياضيين في كافة الفعاليات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وينطلق الموسم العالمي لاتحاد لاعبات التنس للمحترفات من العاصمة أبوظبي التي ستحتضن للمرة الأولى بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات المحترفات خلال الفترة 5- 13 يناير 2021 في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة أبوظبي للترفيه.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يسعدنا التعاون مع اتحاد لاعبات التنس للمحترفات وشركة أبوظبي للترفيه ومدينة زايد الرياضية لتنظيم بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات 2021 للمرة الأولى في عاصمة الرياضة العالمية التي ترحب باستمرار بنجوم ونجمات الرياضة.

وأكد أن البطولة تمثل قيمة مهمة وإضافة جديدة لأجندة فعاليات أبوظبي الرياضية، مبيناً أن مشاركة نخبة لاعبات التنس المحترفات في البطولة تؤكد على المكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها أبوظبي وريادتها في عالم صناعة الرياضة.

كما ستقام التصفيات المؤهلة لبطولة أستراليا المفتوحة في دبي خلال الفترة 9 - 13 يناير وستقام بطولتان لمحترفات التنس بشكل متزامن في ملبورن بارك في الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير القادم بعد ذلك ستقام بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2021 في الفترة من 8 إلى 21 فبراير بمنافساتها (الفردي والزوجي والزوجي المختلط).

وقال ستيف سيمون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبات التنس المحترفات: نتطلع بشغف كبير للإعلان عن أجندة البطولات التي تمثل الأسابيع الافتتاحية لموسم اتحاد لاعبات التنس المحترفات 2021 والتي ستقام جميعها في بيئة تضع الصحة والسلامة في المقدمة.

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