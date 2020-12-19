شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يحتاج لوقت ليعود وجوارديولا يدعم ستونز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (32 عاماً) مهاجم مانشستر سيتي عن تفاصيل معاناته اليومية مع إصابته بالركبة التي حرمته المشاركة مع فريقه هذا الموسم، وقال أجويرو في تصريح للصن بعد ظهوره 14 دقيقة في مباراة التعادل أمام ويست بروميتش الثلاثاء: «الوضع صعب، أحياناً أشعر بأن ركبتي بخير وأحياناً أشعر بألم قليل، أبذل كل ما بوسعي لمساعدة المعالج والكادر الطبي، أحتاج إلى مزيد من الوقت بعض الشيء، عدت للمشاركة الثلاثاء لكن في الواقع إلى أحتاج مزيد من الوقت والموسم طويل وآمل العودة أفضل من قبل».

ومانشستر سيتي على خلاف هدافه لا يملك الكثير من الوقت ومدربه جوارديولا عقد مؤخراً اجتماعاً مع نجمه الإنجليزي رحيم ستيرلنج للوقوف على أسباب تراجع أهدافه وشحذ همته لتعويض غياب أجويرو، وعلق المدرب الذي تحدى ستيرلنج ليكون مهاجماً من طراز عالمي: «علينا أن نسجل هدفين أو ثلاثة في كل مباراة ونحن عاجزون عن هذا الآن لذلك لا نستحق الفوز بالمباريات.

ما هو سبب تراجع لأهداف؟ إذا كان لغياب أجويرو إذن علينا وضع واحد ليسد الفراغ، علينا أن نفوز بالمباريات وإلا خرجنا من السباق»، ووزع أجويرو الهدايا على مدرسة محلية كجزء من مساهمة النادي الخيرية في موسم الأعياد وينتظر منه مدربه هدية بعودته للعب وهز الشباك.

وفي سياق متصل، أكد جوارديولا دعمه لمدافعه جون ستونز (26 عاما) وقال بعد تصريحات ميلي خطيبة اللاعب الإنجليزي السابقة إن الانفصال عنها في نوفمبر 2018 أعاد له التركيز في اللعبة، وقال الإسباني: «مقاربته للعبة كانت دوماً نفسها لكن لاحظنا أنه أصبح أكثر سعادة وأقوى الآن بفضل لياقته، لم يعد يتعرض للإصابة كل مباراتين أو ثلاث، مشاركته أساسياً منحته الثقة واستقرار حياته الشخصية جعله أفضل وأكثر تركيزاً، نصيحتي الوحيدة له الآن هي مواصلة نمط حياته الموفق، عليه أن يحافظ على هذا النمط للعشر سنوات المقبلة معي هنا أو بدوني، سيخسر مكانه في التشكيلة في اللحظة التي يتراجع فيها أداؤه، على المدافع أن يكون أداؤه مستقراً طوال الموسم».