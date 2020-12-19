صلاح «البديل» يصنع ويسجل هدفين في سباعية ليفربول أمام كريستال بالاس

سجل النجم العربي المصري محمد صلاح الهدفين السادس والسابع لفريقه ليفربول في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على "ملعب سيلهرست بارك" وانتهت لصالح "الريز" بسباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

جاء الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء عن طريق الياباني مينامينو، وأحرز الهدف الثاني ساديو ماني في الدقيقة 35 من زمن المباراة، وأضاف فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل قائد "الريدز" هندرسون الهدف الرابع في الدقيقة 52، وسجل فيرمينو الهدف الخامس لليفربول والثاني له في الدقيقة 70 من عمر اللقاء بعد تمريرة من محمد صلاح .

وأحرز محمد صلاح الهدف السادس لفريقه في الدقيقة 82 ورفض الاحتفال بعد مشاركته المباراة كبديل لـ ساديو ماني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز الهدف الثاني له والسابع لفريقه قبل نهاية المباراة بدقائق.

وواصل ليفربول الانفراد بصدارة جدول ترتيب بريميرليج برصيد 31 نقطة، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 18 في المركز الـ12.