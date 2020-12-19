الامارات | تعرف إلى ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز النجم المصري محمد صلاح ثنائية مع ليفربول، ليسهم في فوز "الريدز" خارج أرضه على كريستال بالاس 7-0 اليوم السبت.



وبات صلاح يتصدر لائحة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفاً، متفوقاً على أبرز ملاحقيه، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، والإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين برصيد 11 هدفاً لكل منهما.



وشارك النجم المصري بديلاً في الشوط الثاني، ورغم ذلك صنع الهدف الخامس، وأحرز الهدفين السادس والسابع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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