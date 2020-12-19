الامارات | أولسان هيونداي الكوري بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن أولسان هيونداي الكوري بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على برسيبوليس الإيراني 2 / 1 اليوم السبت.

وافتتح مهدي عبدي قرة التسجيل لبرسيبوليس في الدقيقة 45 ثم أدرك جونيور نيجراو التعادل لأولسان هيونداي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جونيور نيجراو الهدف الثاني له والثاني للفريق الكوري من ضربة جزاء، ليرفع اللاعب رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة الآسيوية متساويا مع عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي في صدارة قائمة الهدافين.

وتوج أولسان هيونداي بذلك بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، حيث فاز باللقب في عام 2012، بينما أخفق برسيبوليس في التتويج باللقب الأول له وأول لقب للأندية الإيرانية بشكل عام في تاريخ البطولة.

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