لاعبو أسوان يخضعون لاختبار رابيد تيست استعدادًا للقاء المصري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو والجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان للاختبار الطبى رابيد تيست وذلك إستعدادا لملاقاة النادى المصرى بالجولة الثالثة للدورى الممتاز الإثنين 21 ديسمبر على ملعب برج العرب. ويخوض أسوان المباراة ولديه 6 نقاط من فوزين متتاليين على انبي وطلائع الجيش. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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