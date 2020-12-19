شكرا لقرائتكم خبر عن أولسان هيونداي يتوج بدوري أبطال آسيا على حساب بيرسبوليس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بلقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب 2-1 على بيرسبوليس الإيراني، اليوم السبت، في مباراة نهائية مثيرة، أقيمت على ستاد الجنوب بالدوحة.

افتتح مهدي عبدي قرة التسجيل لصالح بيرسبوليس في الدقيقة 45، ثم أدرك جونيور نيجراو التعادل لأولسان هيونداي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد 9 دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جونيور نيجراو الهدف الثاني للفريق الكوري من ضربة جزاء، ليرفع اللاعب رصيده إلى 7 أهداف في البطولة الآسيوية متساويا مع عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي، في صدارة قائمة الهدافين.

وتوج أولسان هيونداي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، حيث فاز باللقب في عام 2012، بينما أخفق بيرسبوليس في التتويج الأول.

وشهدت المباراة، حضور الجماهير بنسبة 30% من سعة ستاد الجنوب.