شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثنائية محمد صلاح في كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدفين في شباك كريستال بالاس خلال قرابة نصف ساعة فقط خاضها بعد دخوله من على مقاعد البدلاء بديلًا لساديو ماني في الدقيقة 57.

وصنع محمد صلاح الهدف الخامس لفريقه، في المباراة التي فاز بها الريدز 7-0 في إطار الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يسجل الهدفين السادس والسابع.

وبهدفيه، انفرد "صلاح" بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفًا، يليه هيونج مين سون، نجم توتنهام برصيد 11 هدفًا بالتساوي مع دومينيك كالفيرت ليوين، لاعب إيفرتون، ثم جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي برصيد 10 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

1. محمد صلاح - 13 هدفًا

2. هيونج مين سون - 11 هدفًا

3. دومينيك كالفيرت ليوين - 11 هدفًا

4. جيمي فاردي - 10 أهداف

5. باتريك بامفورد - 9 أهداف

6. هاري كين - 9 أهداف

7. برونو فيرنانديز - 7 أهداف

8. كاليوم ويلسون - 7 أهداف

9. ويلفريد زاها - 7 أهداف

10. داني إنجز - 6 أهداف

11. أولي واتكينز - 6 أهداف