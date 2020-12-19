شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من باتشيكو لاحمد سيد زيزو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى الثلاثي أحمد سيد «زيزو» ومحمود عبدالعزيز وكريم بامبو لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأداء الفقرة التأهيلية مع اللاعبين على هامش المران المقام حالياً بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وذلك بناء على تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو .
ويستكمل الثلاثي باقي التدريبات بجيمانيزيوم النادي، ضمن برنامج بدني موضوع لهم .
و على جانب آخر عقد باتشيكو جلسة سريعة مع أحمد سيد «زيزو»، حيث أثنى على آداء اللاعب ودوره القوي والفعال مع الفريق، وتقديمه آداء طيب باللقاء السابق أمام بيراميدز، كما تم التحدث بشكل سريع مع محمود عبدالعزيز ونقل له بعض التعليمات من أجل تنفيذها في الفترة المقبلة.
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