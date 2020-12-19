شكرا لقرائتكم خبر عن راحة لشيكابالا و مصطفى محمد من تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة للثنائي محمود عبدالرازق «شيكابالا» ومصطفى محمد، من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة. ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للثنائي يقوما بأداءه بجيمانيزيوم النادي، على أن ينتظما بشكل طبيعي في التدريبات القادمة. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له يوم ٢٣ ديسمبر الجاري. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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