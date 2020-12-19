شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لعبد الله جمعة على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتدريبات المقامة «السبت»، بملعب عبداللطيف أبورجيلة وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا، والاطمئنان عليه .
ووضع الجهاز الفني للفريق، برنامجا تأهيليا للاعب، يؤديه على هامش المران المقام حاليا. وقام اللاعب بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض الأمور التأهيلية، تحت قيادة محمد السيد أخصائي التأهيل بالفريق.
وسيستكمل باقي البرنامج التجهيزي بالجيمانيزيوم، استعدادا للانتظام بشكل كامل في التدريبات خلال الوقت القادم. ويستعد الفريق لمواجهة الغزالة التشادي يوم ٢٣ ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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