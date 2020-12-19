شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالزمالك تدرس لائحة باتشيكو الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس لجنة الكرة بالزمالك، اللائحة المالية الجديدة للفريق، والتي وضعها المدير الفني، لتخفيز اللاعبين، على مواصلة الانتصارات، والسعي لتحقيق الفوز باللقب الأفريقي، في نسخته الحالية.
وحدد باتشيكو، لائحة تصاعدية للفريق، يكون لكل دور من ادوار البطولة مكافآته الخاصة.
ويستعد الزمالك، لمواجهة فريق غزالة بطل تشاد، في المباراة المقررة بينهما «الأربعاء»، في إياب دور الـ 32 لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.
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