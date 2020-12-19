شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تاريخ مواجهات الإسماعيلي والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة ستجمع الجونة مع الإسماعيلى بعد غدٍ الأثنين باستاد الأخير، ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدورى المحلى.

واستعرض الموقع الرسمى تاريخ اللقاءات التي جاءت كالأتي ..

خاض الفريقان 10 مباريات فاز خلالهم الإسماعيلى في 5 وتعادلا في 4 لقاءات ،خسر مواجهة وحيدة وله من الأهداف 15 وعليه 11 هدف وحقق كلين شيت “شباك نظيفة ” ثلاثة مباريات.

فعلى ملعب الإسماعيلى.. فاز الاسماعيلي في مباراتين وخسر في مثلهما وتعادل في مباراة وحيدة، وفي المباريات التي أقيمت على ملعب الجونة، فاز الاسماعيلي في ثلاث وتعادل في مباراتين.

وجاءت أهداف لاعبى الإسماعيلى، أمام الجونة، عن طريق 12 لاعبًا بدون هدف لاعب الجونة في مرماه.. محمد حمص ومحمد زيكا هدفين لكلا منهما، مهاب سعيد وأحمد صديق وأحمد سمير فرج وعبدالله السعيد وجون آويرى وجودوين وجون أنطوى وبنسيون شيلونجو ومحمود متولى والأوغندى باتريك كادو هدفًا لكل منهم.