تحليل.. الخطوط الخلفية للأهلي تٌطفئ مداخن المحلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق النادي الأهلي فوزه الثاني في اطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز على فريق غزل المحلة بثلاثية نظيفة ليتصدر ترتيب الدوري بفارق الأهداف.

غاب عن المباراة المديران الفنيان للفريقين بسبب إصابتها بفيروس كورونا، أدار المباراة فنيًا كافين جونسون وطارق غيده.

بدأ الأهلي المباراة بالرسم التكتيكي 4.2.3.1 الشناوي في حراسة المرمي وعلى اليمين هاني وعلى اليسار معلول وبانون وأشرف قلبي دفاع وفتحي وديانج في الوسط والثلاثي كهربا على اليسار وقفشة في الوسط وجيراليدو على اليمين وفي الأمام محمد شريف.

وبالمثل غزل المحلة اعتمد على نفس الرسم التكتيكي، البشبيشي في حراسة المرمي وعلى اليمين هاني عادل وعلى اليسار فتحي مبروك ومحمد سامي ومحمد فتح الله قلبي دفاع وفي وسط الملعب أحمد عادل أباظة وأحمد النادري والثلاثي أحمد الشيخ وخالد رسلان وعبده يحيي وفي الامام اسلام فؤاد

أبرز ايجابيات الأهلي في المباراة كانت محمد شريف، سجل هدفان وصنع العديد من الفرص..أبرز ما يقوم به شريف هو الدخول للعمق وفتح المساحة للقادم من الخلف خاصة كهربا وأهدي له انفراد في بداية المباراة لكن كهربا لم يكن موفق في الكرة

استفاد موسيماني كثيرًا من فايلر في الاعتماد على الاجنحة، ما كان يعيب فايلر هو تحريك الاجنحة بشكل ثابت خلال المباراة، فمن الممكن أن يبدأ أول 15 دقيقة بقفشة في الوسط ثم تحريكه للجناح حتى نهاية الشوط..ما يفعله موسيماني حاليًا وأيضًا باتشيكو في الزمالك هو جعل الثلاثي الأمام حرًا في الحركة وفقًا للهجمة ذاتها..ففي اللقطة التالية سنجد كهربا في الوسط وقفشة في اليسار

كهربا يقوم بدوري محوري خاصة أنه يكون حرًا مما يحرر قفشة قليلًا مع دخوله للعمق يخلق مساحات لنفسه وفي بعض الأحيان الأخرى يوجه زملاءه للتمرير في الأماكن التي خلقها بسبب تحركه وسحب المدافع

هدف الأهلي الأول كان من كرة طولية من معلول في عمق دفاع المحلة لمحمد شريف الذي سجل هدفًا رائعًا

هدف الاهلي الثاني كان أيضًا من الخطوط الدفاعية، سجل كهربا الهدف بعد 22 تمريرة وشهدت توغل أيمن اشرف في العمق قبل الكرة العرضية

هدف الاهلي الثالث كان من كرة طولية أيضًا من أيمن أشرف الذي مرر الكرة للأمام لقفشة وشريف ليسجل الأهلي الثالث

تحليل.. الخطوط الخلفية للأهلي تٌطفئ مداخن المحلة

التحركات الهجومية للأهلي والمساندة القوية والكرات الطولية من الخلف كانت أبرز إيجابيات الأهلي أمام المحلة وهو ما يضيفه موسيماني للأهلي.