بالفيديو.. بعد استبداله بصلاح.. ماني يغادر مواجهة كريستال بالاس غاضبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم يكن السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول سعيدا بعد استبداله في لقاء مضيفه كريستال بالاس المقام على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الأسبوع الـ14 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول باستبدال ماني بعد مرور 57 دقيقة من عمر لقاء كريستال بالاس والدفع بزميله الدولي المصري محمد صلاح، الذي بدأ المباراة من مقاعد البدلاء.

ونجح ماني في صناعة الهدف الأول الذي سجله تاكومي مينامينو وتسجيل الهدف الثاني ليساهم في تقدم ليفربول على كريستال بالاس برباعية نظيفة، ثم تم استبداله قبل أن تمر ساعة للقاء.

ونجح صلاح بعد مشاركته كبديل في صناعة الهدف الخامس الذي سجله روبيرتو فيرمينو، قبل أن يتمكن من تسجيل ثنائية ليدون الهدفين السادس والسابع للريدز، لتصبح النتيجة (7-0).