صلاح ينفرد بقمة هدافي بريميرليج بهدفين في كريستال بالاس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أحرز النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول هدفًا في شباك كريستال بالاس في اللقاء الذي جاء ضمن حسابات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة بريميرليج.

وشارك صلاح بديلاً في الدقيقة 57 حيث لعب على حساب النجم السنغالي ساديو ماني ليكون "مو" أولى تبديلات "الريدز" في لقاء كريستال بالاس.

وأحرز صلاح هدف ليفربول السادس بصناعة من المدافع الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقة 81 من زمن أحداث المباراة.

صلاح لم يكتف يهدفه في شباك كريستال بالاس بل وعاد النجم المصري ليسجل الهدف الثاني له في المباراة والسابع بتسديدة رائعة في الدقيقة 84 لتصبح النتيجة (7-0).

واستطاع النجم المصري وليفربول بخلاف هدفيه صناعة هدفًا لصالح زميله البرازيلي روبيرتو فيرمنيو في الدقيقة 68.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 13 هدف ليصبح في صدارة قمة هدافي بريميرليج متفوقًا على الثنائي سون هيونج مين نجم توتنهام هوتسبير وكليفرت لوين هداف توتنهام حيث سجل الثنائي 11 هدفًا.

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