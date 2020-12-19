اللواء مجدي اللوزي يترشح لرئاسة اتحاد الكرة.. "تعرف على السيرة الذاتية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعلن اللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة الأسبق بالقوات المسلحة، نيته الترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم في الانتخابات المقبلة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق، تعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد بعد توجيه الشكر للجنة عمرو الجنايني، من أجل الإشراف على إقامة الانتخابات.

ووفقاً لبيان إعلامي، أعلن مجدي اللوزي الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

وقال اللواء مجدي اللوزي في تصريحاته عبر البيان الصحفي أنه يهدف الى دعم الكرة المصرية وتطويرها معتمداً على سجل انجازاته الرياضي الحافل والبطولات الدولية التي حققها عبر قيادته للرياضة العسكرية".

ومن المقرر أن يعقد اللواء اللوزي مؤتمراً صحفياً في الفترة القادمة لاعلان تفاصيل ترشحه.

السيرة الذاتية

وتولي اللواء اللوزي العديد من المناصب الكروية والرياضية ويملك خبرات كبيرة، منها منصب نائب رئيس لجنه الأنديه بالاتحاد المصري لكره القدم.

- منصب رئيس جهاز الرياضه للقوات المسلحه الاسبق، عضو المجلس القومي للرياضه الأسبق، عضو مجلس إدارة المشروع القومي للتميز الرياضي، عضو مجلس إدارة نادي طلائع الجيش.

- مؤسس قطاع البطوله الرياضيه للقوات المسلحه ورئيسه الأسبق، عضو اللجنه الرياضيه بالمجلس الأعلى للجامعات سابقا، رئيس الوفد المصري لدي المجلس الدولي للرياضه العسكريه (السيزم) خمس سنوات، نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضه العسكريه احد افرع هيئات جامعه الدول العربيه.

- حاصل على بكالوريوس تربية رياضية في كرة القدم بتقدير جيد جدا، حاصل على درجة الدكتوراه في علوم التربيه الرياضيه، حاصل على دورة التحكيم في كرة القدم من الاتحاد الألماني لكره القدم اثناء بعثته الرياضيه في المانيا، شارك كعضو في لجنه وضع مشروع قانون الرياضه الجديد الذي اعتمده بمجلس النواب المصري منذ ثلاث سنوات.

- حاصل على براءة اختراع من اكاديميه البحث العلمي في مجال الرياضة البدنية، حاصل على دورات عديدة في الإدارة الرياضية ببعثات في جمهورية المانيا الاتحاديه، حاصل على وسام الرياضية من الدرجة الأولى من السيد رئيس الجمهوريه القائد الأعلى للقوات المسلحه ٢٠١٦.

- عضو البعثة المصرية بدورة البحر الأبيض 2012 بلندن، عضو البعثة المصريه بدورة البحر الأبيض المتوسط ٢٠١٣، عضو البعثة الرسمية للألعاب الأولمبية بالصين ٢٠١٤، عضو البعثة المصرية الرسمية لدورة الألعاب الأولمبية بالبرازيل ٢٠١٦.

- رئيس بعثة المتخبات العسكرية بدورة الالعاب الأولمبية بكوريا الجنوبية ٢٠١٥والذي حصل فيها المنتخب العسكري على بطولة العالم في كره اليد.

- حاصل علي جائزة الشيخ محمد بن راشد في الإبداع الرياضي ٢٠١٦، وخلال مسيرته الرياضية ساهم في حصول مصر على العديد من البطولات الدولية والعالمية من خلال قيادته للرياضة العسكرية.