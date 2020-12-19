مصدر يكشف لمصراوي مشكلتان أمام إقامة مباراة الزمالك وجازيل في بتروسبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر إن إدارة ملعب الكلية الحربية تراجعت في موافقتها على خوض الزمالك لمباراته أمام نظيره جازيل التشادي بداعِ مشكلة في أرضية الملعب.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن ملعب بتروسبورت هو الأقرب لاستضافة المباراة المقرر إقامتها يوم الأربعاء 23 ديسمبر الجاري.

وأضاف المصدر:"كان هناك ترشيحاً لإقامة المباراة على ملعب السويس ولكن الزمالك يٌفضل خوض اللقاء في القاهرة ولكنه ينسق مع مسؤولي الفريق التشادي لكونهم أصحاب المباراة".

ولفت المصدر ذاته الإنتباه إلى وجود مشكلتين في إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت، قائلاً:"لابد في البداية من حصول الزمالك على الموافقة الأمنية وهو الأمر الذي يعمل عليه مسؤولو القلعة البيضاء فيما تتعلق المشكلة الثانية بوجود مباراة مساء يوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت بين أهلي بني غازي الليبي والترجي التونس".

وأوضح المصدر، أن مسؤولي نادي بتروسبورت لا يمانعون في إقامة المباراة عصر يوم الأربعاء أو في اليوم التالي الخميس حال الحصول على الموافقات الأمنية.

وأتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك جلسة ستُعقد في نادي الزمالك بين مسؤوليه لحسم ملف ملعب المباراة مع مراعاة رغبتهم في اللعب بالقاهرة والتنسيق مع الفريق الضيف والحصول على الموافقة الأمنية.