لاعب منتخب الشباب: نتعامل بطريقة غير جيدة في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أحمد عيد الظهير الأيمن بنادي الزمالك ومنتخب الشباب، إنهم يتعاملون بشكل غير جيد منذ الوصول إلى تونس.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب في تونس لخوض غمار بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب 2021 في موريتانيا.

وضربت عدوى فيروس كورونا بعثة المنتخب المصري وخلفت عدد كبير مع الإصابات فشل على إثرها أشبال المدرب ربيع ياسين في خوض مباراتي ليبيا وتونس بالجولتين الأولى والثانية من البطولة، وذلك بسبب عدم استكمال قائمة المباراة.

وكتب أحمد عيد عبر حسابه على انستجرام "أشكر لاعبي المنتخب الرجال، سنوات ونحن ننتظر هذه البطولة وقررنا البقاء في تونس في ظل هذه الظروف، لم يقف أحد بجوارنا وعندما وصلنا إلى تونس ونحن نتعامل بطريقة غير جيدة لقد قدرنا نكمل من أجل مستقبل جيد."

وواصل: "الله يحمل لنا الخير، أشكر الجهاز الطبي والفني على كل شيئ."

وبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل عودة بعثة منتخب الشباب