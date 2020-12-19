محمد صلاح يمزق شباك كريستال بالاس بالهدف السابع

احرز ليفربول الهدف السابع أمام كريستال بالاس، لتصبح النتيجة سبعة أهداف دون رد خلال المباراة التي تقام على ملعب "سيلهورت بارك"، ضمن الجولة الرابعة عشر من الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". سجل محمد صلاح الهدف السابع للريدز في الدقيقة 84، بعد تسديدة رائعة أمام منطقة الجزاء، سكنت شباك كريستال بالاس، بعدما سجل محمد صلاح الهدف السادس للريدز في الدقيقة 81 .

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