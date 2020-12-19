محمد صلاح يسجل هدف ليفربول السادس في كريستال بالاس (فيديو)

احرز ليفربول الهدف السادس أمام كريستال بالاس، لتصبح النتيجة ستة أهداف دون رد خلال المباراة التي تقام على ملعب "سيلهورت بارك"، ضمن الجولة الرابعة عشر من الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". سجل محمد صلاح الهدف السادس للريدز في الدقيقة 81 بعد ضربة رأسية من جويل ماتيب قام النجم الدولي المصري بمتابعة الكرة برأسية سكنت الشباك.

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