بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

تتجه أنظار متابعي كرة القدم الإسباني صوب ملعب الكامب نو مساء اليوم السبت 19 ديسمبر، حيث ستقام مباراة مرتقبة بين فريقي برشلونة وفالنسيا، في إطار فعاليات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2020/2021.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 6:15 بتوقيت مكة المكرمة، أي الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، وستذاع على الهواء حصرياً عبر بي إن سبورت HD3 بأداء صوتي للمعلق خليل البلوشي.

بعد بداية غير مستقرة تمكن برشلونة من العودة إلى سكة الانتصارات، حيث نجح في ضرب ريال سوسيداد بثنائية لهدف

في الجولة الماضية، ليواصل زحفه المتدرج نحو المربع الذهبي، فهو الأن يتواجد على حدود مربع الكبار برصيد 20 نقطة في المركز الخامس مع بقاء له مباراة مؤجله.

وأصبح على عاتق برشلونة اليوم حمل كبير فهو مطالب بالانتصار من أجل دخول المربع الذهبي والاستمرار في التقدم نحو الصدارة التي يسعى إليها الفريق الكتلوني، فهذا التحدي أمام خصم قوي سيكون مهم جدًا اقتناص النقاط الثلاث.

وسيدخل البرشا اللقاء بمعنويات مرتفعة وأداء قوي، وعليه الحذر من لدغات الخفافيش، ولكن رجال الفريق الكتلوني سيكونوا على

قدر المسؤولية لمحاولة الاستمرار في الطريق الصحيح وعدم الوقوع في الحفرة مرة أخرى.

وفي المقابل، لا يزال فالنسيا في دوامة كبيرة لن يجد ضالته، فهو يحتل المركز الرابع عشر على جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، وهذا ليس مكانه.

الخفافيش سيحاول نسيان ما فاته من تعثرات وكبوات، وسيركز في معركة اليوم الصعبة أمام برشلونة المنتشي بالانتصار، ولكن لا بديل سوى تحقيق الفوز ففريق فالنسيا يعلم تمامًا بأن أي تعثر سيلقي بالفريق إلى الظلام وسيصبح يعاني الويلات فمركزه غير مطمئن، لذا يطمح في خطف العلامة الكاملة بأي طريقة من أنياب البرشا.