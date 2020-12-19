كل ما تريد معرفته عن مستر أولمبيا 2020 - mr olympia 2020

يبحث المصريون والسعوديون عن كلمة "مستر أولمبيا 2020" و" mr olympia 2020" والتي يشارك فيه العديد من الأبطال المحترفين من جميع أنحاء العالم، وعلى رأسهم المصري بيج رامي وفيل هيث والعراقي هادي شوبان.

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وتقام البطولة مثل السنوات السابقة في لاس فيجاس على مسرح "بلانيت هوليوود"، ووعد المخرج الجديد دان سولومون ببطولة استثنائية، وذكر دان أيضًا أن البطولة ستشهد هذا العام حضور المزيد من

نبذة عن بطولة مستر أولمبيا 2020 و mr olympia 2020

المشاهير والمزيد من النجوم في مجال كمال الأجسام وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا

وهي بطولة العالم السنوية التي يعقدها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام IFBB، حيث يعتبر الفوز بهذه البطولة من أعلى الجوائز في مجال كمال الأجسام المحترف، وتم إنشاء المسابقة للسماح لأبطال العالم بكسب المال ومواصلة المنافسة.

وقج أقيمت المسابقة الأولى في 18

شروط الانضمام لمسابقة مستر أولمبيا

سبتمبر 1965 في أكاديمية بروكلين للموسيقى، في مدينة نيويورك حيث فاز لاري سكوت، وكان الرقم القياسي لتحقيق انتصارات متتالية ثمانية لقيادة لي هاني وروني كولمان الذين خسروها من غريمه اللدود جاي كاتلر في 30 سبتمبر 2006 في لاس فيجاس، بعد أن كان دائمًا يحتل المرتبة الثانية لثلاث مرات متتالية.

يجب على جميع المتنافسين في مستر أوليمبيا استيفاء المعايير التالية: من بين الستة الأوائل في بطولة أرنولد كلاسيك لنفس العام، البطل السابق في السيد أولمبيا، من بين الخمسة الأوائل في بطولة "نيويورك للرجال" للمحترفين في نفس العام، من بين الثلاثة الأوائل في أي.