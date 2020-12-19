ليفربول يسجل الهدف الخامس في شباك كريستال بالاس

احرز ليفربول الهدف الخامس أمام كريستال بالاس، لتصبح النتيجة 5-0، خلال المباراة الجارية حاليًا بين ليفربول وكريستال بالاس، ضمن منافسات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". سجل روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول هدف فريقه الخامس ، في الدقيقة 68 ، بعد تمريرة طويلة رائعة من محمد صلاح، ليقوم فيرمينو بتسجيل الكرة فوق حارس كريستال بالاس في الشباك.

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