مباراة ليفربول وكريستال بالاس..صلاح يشارك بدلًا من ماني والأخير يعترض

أخرج يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني نجم الريدز، خلال المباراة الجارية حاليًا بين ليفربول وكريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، وإشراك محمد صلاح بدلًا منه.

دخل محمد صلاح في الدقيقة 58 بعد تواجده على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة، وأبدى ماني دهشته لخروجه المبكر خلال المباراة، حيث بدى عليه رغبته باستكمال اللقاء، واعتراضه على الخروج.

ويتقدم الريدز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل ماني هدف وصنع آخر.



ويدخل الريدز المباراة بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون، فابينيو، جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: نابي كيتا، جورجينيو فينالدوم ، جوردن هندرسون

في الهجوم: مينامينو، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني