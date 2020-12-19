"يلا لايف" مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

يسعى برشلونة لمواصلة انتفاضته في الآونة الأخيرة عندما يستضيف فالنسيا اليوم السبت على ملعب الكامب نو، في قمة الجولة 14 من بطولة الدوري الإسباني.
وحقق برشلونة انتصارين مهمين على ليفانتي وريال سوسيداد في آخر جولتين، وقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر إلى 6 نقاط، مع خوضه مباراة أكثر من الروخي بلانكوس.
ودائمًا ما تحظى مباريات برشلونة وفالنسيا بمتعة وإثارة كبيرة، وغالبًا ما يتم تسجيل خلالها الكثير من الأهداف، وفي ظل تدهور الأداء الدفاعي للفريقين، فمن المتوقعأن نشهد مباراة مفتوحة، خصوصًا، أن كلاهما يملكان هجوما قويا.
نسبة انتصارات مرتفعة لبرشلونة ضد الخفافيش في الكامب نو
وخلال آخر 10 زيارات للخفافيش لملعب الكامب نو الذي سيحتضن لقاء اليوم، تمكن برشلونة من تحقيق الفوز في 7 مناسبات، بينما انتصر فالنسيا في مناسبتين فقط، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.
وتبلغ نسبة انتصارات برشلونة على فالنسيا في الكامب نو خلال العقد
المثير للاهتمام أن برشلونة أحرز 27 هدفًا في شباك فالنسيا خلال المباريات العشرة الأخيرة التي خاضها في معقله، بمعدل 2.7 هدف في المباراة الواحدة، في المقابل استقبل البرسا 12 هدفًا، بمعدل 1.2 هدف في المباراة، وهذا الرقم تحديدًا يوضح الفارق الكبيرة بين الفريقين.
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