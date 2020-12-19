هندرسون يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام كريستال بالاس

احرز ليفربول الهدف الرابع أمام كريستال بالاس، لتصبح النتيجة أربعة أهداف دون رد خلال المباراة التي تقام على ملعب "سيلهورت بارك"، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
سجل جوردن هندرسون لاعب ليفربول في الدقيقة 52 منتسديدة خارج منطقة الجزاء.
أهداف ليفربول..
سجل مينامينو لاعب ليفربول الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد بصناعة السنغالي ساديو ماني، بعدما أحرز ماني الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 35، قبل أن
الجدير بالذكر، بأن النجم الدولي محمد صلاح يتواجد على مقاعد البدلاء.
ويدخل الريدز المباراة بتشكيل مكون من..
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: أندرو روبرتسون، فابينيو، جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد
في الوسط: نابي كيتا، جورجينيو فينالدوم ، جوردن هندرسون
في الهجوم: مينامينو، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني
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