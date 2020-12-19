صامويل إيتو غاضب من فرانس فوتبول بسبب فريق أحلام الكرة الذهبية

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، النقاب عن “فريق أحلام الكرة الذهبية” الذي من المفترض أن يمثل أفضل فريق على الإطلاق من أصوات 140 حكماً من جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى الفريق الأول الذي يضم عدة نجوم من قبيل بيليه ومارادونا وميسي وكريستيانو رونالدو وغيرهم، عرضت المجلة أيضًا فريق B الذي يضم زيدان وكرويف ودي ستيفانو وفريق C مع بلاتيني وهنري وإنييستا.

وهذا يجعل إجمالي 33 لاعباً مشرفاً بالدخول في قائمة الأفضل على الاطلاق في الكرة الذهبية حسب المجلة، لكن بدون ولا لاعب أفريقي.

وبينما كان من الممكن لنجوم مثل جورج وياه وديدييه دروجبا أو صامويل إيتو أن يحتلوا مكانًا في التشكيلة إلى حد كبير، إلا أن آخر اسم أثار ضجة على الشبكات الاجتماعية.

وانتقد مهاجم الكاميرون وبطل الثلاثية مع برشلونة ومع انتر ميلانو الإيطالي المجلة الفرنسية قائلاً “نحن الأفارقة غير موجودين”.

وانتقد مهاجم نادي برشلونة السابق وضعه كمهاجم مناسب في الاختيار الأولي. وبحسب نتائج التصويت، فقد احتل المركز السادس فقط في هذا المركز، فيما احتل الليبيري جورج وياه المركز السابع بين المراكز الأمامية.

والتالي التشكيلة الثلاثة المختارة من قبل فرانس فوتبول:

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