بث مباشر | مشاهدة مباراة الكويت والعربي في الدوري الكويتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الكويت والعربي” في إحدى مباريات اليوم السبت 19-12-2020 ضمن الجولة 13 من الدوري الكويتي.

تنقل مباراة “الكويت والعربي” على قناة الكويت الرياضية، وتقام على ملعب “جابر الاحمد الدولي”، وتنطلق في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

سيسعى الكويت إلى تحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري الكويتي عندما يلاقي غريمه التقليدي “العربي” في قمة نارية بالجولة 13.

ويتواجد نادي الكويت في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الكويتي برصيد 21 نقطة، 4 نقاط عن المركز الثالث، وبفارق 8 نقاط عن الصدارة التي يحتلها “النصر”.

في المقابل، حقق نادي العربي فوزين فقط من اخر مباريات خاضها في الدوري الكويتي، وتعرض للخسارة مرتين وتعادل مرة.

ويقبع العربي في المركز السادس خلف الكويت في جدول ترتيب الدوري، برصيد 18 نقطة، وسيتطلع إلى خطف الثلاث النقاط من أجل معادلة نقاطه وزيادة فرصه في الدخول إلى المربع الذهبي.

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الكويت – العربي

????الدوري الكويتي (الجولة 13)

????️ملعب جابر الاحمد الدولي

⌚تبدأ في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.

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