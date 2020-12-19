شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الكهرباء والنجف ونفط البصرة في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

تعادل الشرطة مع نفط ميسان 1-1، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب ميسان الأولمبي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، سجل لنفط ميسان المحترف اليمني ناصر محمدوه في الدقيقة الخامسة، في حين سجل هدف التعادل للشرطة اللاعب سعد ناطق للشرطة في الدقيقة 50.

في حين انتهت مباراة الصناعات الكهربائية وأمانة بغداد بالتعادل من دون أهداف، وشهدت المباراة إهدار لاعب أمانة بغداد جبار كريم ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وفاز الكهرباء، على القاسم، بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد محمود في الدقيقة 73، بينما عاد الزوراء إلى التعادلات بعد أن خرج متعادلاً أمام مضيفه الميناء من دون أهداف، وفاز النجف على ضيفه النفط بهدفين دون مقابل سجلهما اللاعبان شادي حموي وأحمد صلال في الدقيقتين 43 و66، كما فاز نفط البصرة، على زاخو بهدف واحد دون مقابل سجله اللاعب حيدر ساري في الدقيقة 22.

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