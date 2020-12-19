«بيج رامي» في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي في «مستر أولمبيا»

يبحث البطل المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، عن إنجاز جديد للرياضة المصرية، خلال مشاركته في بطولة "مستر أولمبيا".

وتعد بطولة "مستر أولمبيا" هي أقوى بطولة للمحترفين فى كمال الأجسام، وتقام كل عام فى منتصف شهر سبتمبر، بولاية لاس فيجاس الأمريكية.

وكانت البطولة قد تم تأجيلها هذا العام بسبب جائحة كورونا المستجد، لتقام في شهر ديسمبر الجاري، بولاية أورلاندو فلوريدا الأمريكية، لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، خاصة وأن ولاية لاس فيجاس مقر إقامتها الدائم.

وكان "بيج رامي" قد سجل أول ظهور له على مسرح "مستر أوليمبيا للهواة" عام 2012 وحقق المركز الأول.

وفي عام 2013، نجح "بيج رامي" في إحراز المرتبة الثامنة بين العديد من النجوم، ليتم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين.

وفي عام 2014، تقدم البطل المصري إلى المركز السابع بالبطولة نفسها، قبل أن يواصل التقدم عام 2015 ليصل للمركز الخامس.

وشهد عام 2016 استمرار التألق لبيج رامي ليحقق المركز الرابع في البطولة، قبل أن يتمكن العام الحالي من اختصار الطريق والوصول إلى المركز الثاني، ليحصل على جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار.

ويعتبر "بيج رامي" هو أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" التي استضافتها البرازيل عام 2015، بحضور الممثل الأمريكى الشهير آرنولد شوارزينجر، وحصل وقتها على جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار.