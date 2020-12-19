شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتواصل مع كاف لتخفيف عقوبة انسحاب مصر من تصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة عن وجود اتصالات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لعدم توقيع عقوبات الانسحاب على منتخب الشباب، بعد قرار انسحابه من تصفيات شمال أفريقيا، وقال المصدر، إن اتحاد الكرة يسعى للاتفاق مع الكاف على عدم توقيع عقوبات الانسحاب والتى تنص على حرمان المنتخب المنسحب من المشاركة فى التصفيات التالية وتغريمه مالياً.

وأوضح المصدر أن الكاف سيعتبر منتخب الشباب منسحباً لظروف قهرية، خاصة أن الفريق تم معاقبته بالفعل فى لقاء ليبيا باعتباره خاسراً.

وبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، وخاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل. كما أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

فيما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي: حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.