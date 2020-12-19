شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس أحدث ضحايا كورونا.. الفيروس ينهش فى جسد المدربين مع انطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر فيروس كورونا مثل الغول الذى ينهش فى جسد المدربين إثر الإعلان عن إصابة أكثر من مدرب فى الأيام القليلة الماضية ليتسبب هذا الفيروس فى غيابهم عن قيادة فريقهم، تزامناً مع انطلاق الايجبشيان ليج فى نسخته الـ62 فضلا عن أنه طال أيضاً مدرب منتخب مصر للشباب ربيع ياسين ليحرمه من قيادة الفراعنة الصغار فى المحفل الأفريقى.

عماد النحاس

تأكدت إصابة عماد النحاس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بفيروس كورونا، وتقرر خضوع الفريق لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة، من أجل التأكد من إصابة 10 لاعبين بين صفوف الفريق، وذلك قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة لذئاب الجبل أمام النجم الساحلى التونسى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام الثلاثاء المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

خالد عيد

وتسببت إصابة خالد عيد، المدير الفنى لغزل المحلة، بفيروس كورونا فى غيابه عن قيادة فريقه فى الجولة الأولى والثانية للدوري أمام سموحة ثم الأهلى بعد عودة الفلاحين لدوري الأضواء والشهرة.

موسيمانى

كشف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي عن إصابة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا، وسوف يخضع المدير الفنى للعزل الصحى والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا، وذلك بعد إجراء المدير الفنى مسحة ثانية للتأكد.

وتوجه "موسيماني" إلى المستشفى تمهيدا لحجزه لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ومن أجل عزله بعدما جاءت نتيجة مسحته إيجابية وغاب عن قيادة المارد الاحمر فى مباراته مع غزل المحلة والتى فاز بها بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الثانية للدوري.

ربيع ياسين

أصيب ربيع ياسين، نجم الأهلى السابق والمدير الفنى لمنتخب الشباب، بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة 14 لاعبا فى منتخب الشباب خلال وجود المنتخب فى تونس.

ونقل ربيع ياسين لأحد المستشفيات بتونس بعد إصابته بفيروس كورونا، للاطمئنان على صحته بعد ثبوت إيجابية العينة الثانية، ويتابع حاليا حالته بعدما أثبتت المسحة الأخيرة استمرار إيجابية العينة.