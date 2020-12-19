شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون فى الجبل الأخضر وسط إجراءات احترازية رغم إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب فى مقر النادى، تمهيداً لخضوعهم لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، بعد التأكد من إصابة سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق قبل أيام ليغيب عن مباراة فريقه أمام وادى دجلة بالدورى العام، بالإضافة إلى التأكد من إصابة عماد النحاس مدرب الفريق، فى الوقت الذى تعاد فيه المسحة لعدد من اللاعبين للتأكد من حالتهم بعد الاشتباه فى إصابتهم بالفيروس التاجى.

وشدد نادى المقاولون على الإجراءات الاحترازية حيث ظهر اللاعبون بالكمامة والقفازات الطبية استعداداً للخضوع إلى المسحة، حرصاً على منع تفشى الإصابات بين صفوف الفريق، خاصة قبل مباراة مصيرية تنتظر ذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام النجم الساحلى التونسى فى ذهاب دور الـ 32، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

يشار إلى أن المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 32 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

وتسعى كتيبة ذئاب الجبل لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.

ويواصل فادى نجاح مدافع المقاولون، غيابه عن ذئاب الجبل بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بتمزق فى الأربطة وجزع فى مفصل الكاحل.

وكان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب قد راجع عدة مباريات للنجم الساحلى التونسى، وأبرزها مبارتا البنزرتى والمتلوى واللتان فاز فيهما النجم ليحتل المركز الثانى بجدول المسابقة، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة بين الفريقين.