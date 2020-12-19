شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مريم بهاء لاعبة طائرة سموحة: بحب السفر والغوص ونفسى أكون ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "مريم بهاء" لاعبة كرة الطائرة فى نادى سموحة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الغوص و السفر و المغامرة عمومًا.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

كوردون بلو و ألفريدو.

من نجمك المفضل؟

أحمد عز وأمير كرارة.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب وتامر حسنى.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

ممثلة.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا.. بتجاهل.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

يسرا.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الاثنين كله ليه وقته.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

لازم يكون رياضى.