شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشواربى مشرفا على لجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد استقالة مرزوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، على إسناد ملف الإشراف على لجنة المسابقات بالجبلاية إلى محمد الشواربى عضو اللجنة الثلاثية، خاصة أنه كان مديراً للجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من قبل، وذلك بعد قبول استقالة مازن مرزوق من رئاسة لجنة مسابقات القسم الأول وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل لحين دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.

وقال أحمد مجاهد، إن الإجراء نفسه سيتبع مع الأقسام الأخرى، حيث سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثاني والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولى شئون كلا المسابقتين.