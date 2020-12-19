شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة محمد عبد السلام بكورونا وعزله قبل مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو نادى الزمالك مفاجأة بشأن إصابة محمد عبد السلام، مدافع الفريق، قبيل مباراة بيراميدز الماضية، فى الجولة الثانية بالدورى، وأن الشكوك جاءت قبيل وجبة العشاء ليلة المباراة، حيث ظهرت على اللاعب بعض الأعراض منها المعاناة من أعراض البرد ليقرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق عزله على الفور وتفضيل تناوله العشاء فى غرفته مع عزله لحين إجرائه مسحة كورونا.

وقرر رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك عدم نزول اللاعب على الإفطار يوم المباراة، وأكد للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، أنه يفضل استبعاد اللاعب من قائمة اللقاء لحين ظهور نتيجة الـ"PCR"، الخاصة باللاعب، وهو ما وافق عليه المدير الفنى، وجاءت شكوك طبيب الزمالك فى محلها، حيث جاءت مسحته إيجابية ليتم استمرار اللاعب فى العزل الصحى مع خضوعه لبروتوكول العلاج.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة جازيل التشادى، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء يوم الأربعاء المقبل، على ستاد الكلية الحربية، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم تحكيم مباراة الزمالك والغزالة التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يستضيف الزمالك الجولة كاملة "ذهابا وإيابا" في مصر بعد الاتفاق مع الفريق التشادي حيث تقام مباراة الذهاب يوم 23 ديسمبر الجاري ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكم ساحة وسفاري أوليفر ونجيلا جيليان حكام مساعدين وكيبينحو نومبي حكم رابع وكشف الإخطار الرسمى للكاف عدم وجود تقنية الفيديو التحيكيمة فى هذا الدور.

فيما كشف مسئولو الزمالك أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، سيتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء بشكل طبيعى خلال قيادة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية، والذى سيستهل الأبيض مبارياته خلال تلك البطولة بمواجهة جازيل بطل تشاد، يوم 23 من شهر ديسمبر الجارى، على ستاد الكلية الحربية، فى ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة فى القاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل.

وأوضح مسئولو الزمالك لـ"الخليج 365"، أن باتشيكو يمتلك رخصة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا برو ودبلومة A"، ولن يتم حرمانه من التواجد فى قيادة الفريق بالبطولة الأفريقية، ردًا على الأنباء التى ترددت فى هذه المسألة بأنه سيتم حرمان المدرب البرتغالى من قيادة الزمالك فى تلك البطولة وهو ما أكد مسئولو الزمالك عدم صحته وأن المدرب سيقود الفريق بشكل طبيعى، بعدما وجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" صدمة إلى عدد من المدربين بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020-2021، حيث أشار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إلى أن هناك 21 مدربًا لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم في مباريات مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.