شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات مثيرة فى اليوم الأول للجنة الثلاثية بالجبلاية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الشكر إلى اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، وقرر تعيين أحمد مجاهد رئيسًا للجنة الثلاثية مع عضويتى محمد الشواربى وأحمد حسام الدين عوض، والتى ستدير الاتحاد المصري حتى موعد انعقاد الانتخابات، واتخذت اللجنة الثلاثية عدة قرارات منذ توليها مسئولية الجبلاية أمس، نستعرضها فى السطور التالية..

*قبول استقالة مازن مرزوق

وافقت اللجنة الثلاثية على قبول استقالة مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، من منصبه خلال الساعات الأخيرة، والتى أخطر بها وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية رسميا.

وقال مرزوق فى تصريحات تليفزيونية، "الاستقالة ليست بسبب أى خلافات، بل على العكس علاقتي مع أحمد مجاهد جيدة للغاية، لكن قد يكون هناك اختلاف فى طريقة إدارة الأعمال".

وأضاف مرزوق، "قمت برفع الحرج عن اللجنة وتقدمت باستقالتي، اللجنة الخماسية التى كانت تدير الاتحاد منحتنى كافة الصلاحيات الكاملة لإدارة المسابقات ولا أقبل بتقليصها".

واختتم مرزوق قائلا، "لا أحب أن يتدخل أحد فى عملى وعندما حدث ذلك قدمت استقالتي أيضا وقتها".

*اتحاد الكرة يدعو الأندية لانتخاب رابطة المحترفين

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، تكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل لحين دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.

وأكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، أن الإجراء نفسه سيتبع مع الأقسام الأخرى، حيث سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثاني والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولي شئون كلا المسابقتين.

بدأ الاتحاد المصرى لكرة القدم اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس، مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبياً لدى وزارة الطيران المدني، حفاظاً على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل. كما أبدى الاتحاد المصرى لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

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