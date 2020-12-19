محمد صلاح: لا نفكربأتلتيكو مدريد وسنقاتل على دوري الأبطال

أكد النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، بأن فريقه سيقاتل من أجل حصد بطولتي الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وأن الريدز لا يفكر في مواجهة أتلتيكو مدريد للإنتقام منه بعد إقصاءه في العام الماضي.
أضاف محمد صلاح خلال حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية:" هل لدينا رغبة في الانتقاملهذه الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد؟ لا أُفكر في المباريات بهذه الطريقة، لا أُفكر في أنه يجب علينا اللعب ضدهم لأنهم انتصروا علينا الموسم الماضي".
وواصل نجم الريدز" علينا المضي قدمًا مباراة تلو الأخرى، والتركيز فقط في المباراة المقبلة، بالتأكيد إذا
إذا كنت تريد الفوز بالبطولة فعليك الانتصار على جميع المنافسين، لذا علينا القتال للانتصار في كل مباراة".
وتابع صلاح:" مواجهة لايبزيج؟نحن نقاتل من أجل لقبي دوري الأبطال والدوري الإنجليزي هذا العام أعتقد أن الأمور سارت معنا على نحو جيد في دوري الأبطال وكذلك الدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة".
وأضاف:" نحظى بفرص كبيرة في التتويج بالبطولتين، كان حظنا سيء الموسم الماضي هنا".
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