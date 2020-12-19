الامارات | ملعب جديد في الأرجنتين يحمل اسم مارادونا

شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب جديد في الأرجنتين يحمل اسم مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيحمل ملعب "أونيكو دي لا بلاتا" حيث عرف الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا رحلته التدريبية الأخيرة قبل وفاته في 25 نوفمبر اسم اسطورة كرة القدم، بحسب ما أعلن الجمعة حاكم مقاطعة بوينوس أيرس.

أكد الحاكم أكسل كيسيلوف بحضور الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس ونائبة الرئيس كريستينا كيرشنر "قررنا إعادة تسمية الملعب +استاد أونيكو دي لا بلاتا دييغو أرماندو مارادونا+. كان دييغو فريدا (أونيكو في الاسبانية) ويستحق أن يحمل هذا الملعب الفريد اسمه".

بُني الملعب في التسعينيات بهدف مشاركته بين الغريمين المحليين استوديانتيس وخيمناسيا إسغريما، لكن بعد افتتاحه في 2003، لم يُستخدم من قبل الطرفين سوى لفترات موقتة.

ويستضيف هذا الملعب الحديث الطراز في الارجنتين، أربع مباريات في كوبا أميركا في يوليو المقبل.

قبل وفاته عن 60 عاما بسبب مضاعفات في القلب، كان مارادونا مدربا لخيمناسيا إي إسغريما بعدما تبوأ منصبه في سبتمبر 2019.

ويحمل ملعب آخر في بوينوس أيرس اسم النجم السابق الذي أحرز لقب مونديال 1986، التابع لنادي أرخنتينوس جونيورز منذ 2004.

هناك بدأ "الطفل الذهبي" مسيرته بعمر الخامسة عشرة قبل الانضمام لمدة خمس سنوات إلى بوكا جونيورز.

وكان ملعب "سان باولو" التابع لنادي نابولي والذي شهد معجزات مارادونا في الدوري الايطالي بين 1984 و1991 قد أعيد تسميته تكريما لمارادونا.

واقترح عمدة نابولي تغيير اسم الملعب بعد ساعات على رحيل مارادونا الذي اصبح معبودا للجماهير برغم انجرافه نحو المخدرات في نهاية مسيرته.

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