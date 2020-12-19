محمد صلاح: مورينيو مدرب عظيم.. وأحاول تحطيم أرقام ليفربول القياسية.. ويتحدث عن إصابة راموس ورغبته في الانتقام من أتلتيكو مدريد

تحدث النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، حول الانتصار ضد توتنهام، وأحلامه مع الريدز، على الصعيد الفردي والجماعي، وحظوظ فريقه في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، ورأيه في المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، ومدربه السابق مع نادي تشيلسي، في حوار أجراه مع صحيفة "آس" الإسبانية.



وقال صلاح في حواره مع "آس" عن الانتصار في مباراة توتنهام: «كانت المباراة جيدة، من الصعب دائمًا اللعب ضد توتنهام، لكن في النهاية فزنا، هذا هو أهم شيء».



وأشاد صلاح بـ جوزيه مورينيو مدرب توتنهام: «لقد عملت معه من قبل، إنه مدرب عظيم، لقد ساعد اللاعبين كثيرًا على التواجد في ما هم عليه الآن، لديه رؤية جيدة في كرة القدم وهو مدرب جيد، أنا متأكد من أنهم يقومون بعمل جيد، الآن هم في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، هذا ما يمكنني قوله عنهم». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وعن ترشيح ليفربول لحصد لقب الدوري، علق صلاح قائلاً: «أعتقد أنه من المبكر بعض الشيء قول ذلك، لكن نعم نحن نقوم بعمل جيد مثل الفرق الأخرى، أتمنى أن يكون لدينا الفرصة الأفضل للفوز باللقب».

رد صلاح على سؤال حول إمكانية تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة قائلاً: «لا أعلم، لا أريد أن أقول ذلك الآن، بالطبع أحاول دائمًا تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز، ولدي فرصة جيدة لأكون هدافاً للمرة الثالثة كما يقولون، لكن الأهم هو الفوز بلقب عظيم مع الفريق».



وأكد صلاح رغبته في تحطيم الأرقام القياسية رفقة الريدز: «أود تحطيم جميع الأرقام القياسية للنادي، سيكون ذلك جيدًا، لكن نعم كما قلت، يأتي الفريق أولاً قبل أي سجل شخصي، لكن تحطيم الأرقام القياسية والفوز بالمباريات، هذا رائع أيضًا».



وعن اقترابه من حمل شارة القيادة في مباراة دوري أبطال أوروبا الأخيرة، علق صلاح: «بصراحة، شعرت بخيبة أمل كبيرة، كنت أتمنى أن أكون قائد الفريق، لكن هذا قرار المدرب، أنا أقبل به».

أكد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، أنه يسعى للتتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رفقة زملائه في صفوف الريدز، مشيراً إلى أن فريقه لم يكن محظوظاً في النسخة الماضية، ومتحدثاً عن مشاعره خلال نهائيات دوري الأبطال التي خاضها، أمام ريال مدريد ثم توتنهام، وذلك في حوار أجراه مع صحيفة "آس" الإسبانية.

وقال صلاح في حواره مع "آس" عن رؤيته لمشوار ليفربول في دوري الأبطال، قبل مواجهة لايبزيج في دور الـ 16 هذا الموسم: «أعتقد أننا قدمنا ​​أداءً جيدًا في المواسم الأخيرة في دوري الأبطال وكذلك في الدوري الممتاز، كانت لدينا فرصة جيدة للفوز بكليهما، الموسم الماضي كنا غير محظوظين هنا، سنناضل من أجل كليهما هذا العام».

وعن ذكرياته مع نهائي دوري الأبطال، قال: «إنها ذكرى جيدة، لقد كانت المباراة النهائية الثانية على التوالي، لقد أصبت في الأولى لكن في الثانية فزنا، إنه شعور لا يصدق، إنها واحدة من أهم اللحظات في حياتي».



ورد صلاح على سؤال حول تأثير الإصابة التي تعرض لها بسبب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، وخسارته للمباراة النهائية على مسيرته، قائلاً: أعتقد أن كل شيء يحدث لأي لاعب، مثل خيبة الأمل أو شيء من هذا القبيل، يجعلك أقوى في حياتك المهنية في المستقبل، لكن هذه، تلك الإصابة، قضية مغلقة بالنسبة لي، لم أعد أفكر في الأمر بعد الآن».

وعلق صلاح على رغبته في الانتقام من أتلتيكو مدريد، بعدما أطاحوا بـ ليفربول في النسخة الماضية من البطولة «لا أفكر في المباريات بهذه الطريقة، يجب أن نلعب ضدهم لأنهم هزمونا الموسم الماضي، عليك أن تذهب إلى كل مباراة، والتركيز فقط على المباراة التالية، بالطبع إذا لعبنا ضدهم مرة أخرى، فسيكون ذلك جيدًا، إذا لم يكن كذلك، فلا بأس».

وأضاف: «إذا كنت تريد الفوز بالبطولة، فعليك التغلب على جميع المنافسين، علينا أن نكافح من أجل الفوز في كل مباراة».