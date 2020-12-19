شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يرحب برحيل باسم مرسى على طريقة "عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى عن ترحيب ناديه بالاستغناء عن باسم مرسى، مهاجم الفريق، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال وصول عرض مناسب مادياً للنادى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "باسم مرسى مرتبط بتعاقد معنا لمدة موسمين انتهى موسم ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، ومن ثم الرحيل بنهاية الموسم الجارى، لذا سوف نختار مبدأ الاستفادة المادية من اللاعب حال تلقيه عرضاً مميزاً بالشتاء حتى لا يرحل دون مقابل مادى للنادى".

وأضاف المصدر، "نفس السيناريو اتبعناه مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الذى كان ينتهى تعاقده معنا بنهاية الموسم الجارى ويحق له الرحيل فى يناير المقبل مجاناً، لذا فضلنا الموافقة على انتقاله لسيراميكا بالميركاتو الصيفى الماضى حتى لا نخسر مادياً".

ونجح باسم مرسى فى استعادة مستواه التهديفى منذ عودته للإنتاج الحربى حيث سجل ثمانية أهداف الموسم الماضى ليعتلى قائمة هدافى الفريق فى الدوري بينما سجل هدفه الاول هذا الموسم فى شباك الاسماعيلى بالجولة الثانية للدوري فى اللقاء الذى انتهى 3/3 .

وفى وقت سابق، اعترف باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربي أنه أخطأ فى حق نفسه في الفترة الماضية عندما كان مهاجم مصر الأول، قائلا، "أنا كنت غلطان وقصرت في حق نفسي وكنت باخد قرارات غلط وقصرت في التمرين وبحاول أصلح غلطي دلوقتي ".

وقال باسم فى تصريحات تليفزيونية، "أجتهد بشكل مكثف فى التدريبات لاستعادة مستواى الطبيعي، مؤكداً أنه يسير الآن على الطريق الصحيح مع الإنتاج الحربي، متابعاً "انا كبرت دلوقتي والخبرة بتفرق في قرارات اللاعب وعندي إصرار لعودة الي مكانتي الطبيعية وتابع :" باسم دلوقتي وتنسي باسم بتاع زمان".

ويعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على دراسة مباراتى البنك الأهلى بالدوري أمام وادى دجلة وسيراميكا تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه فى الثانية والنصف ظهر الإثنين المقبل على استاد كلية الشرطة بالعباسية بالجولة الثالثة للمسابقة المحلية، ويخضع اليوم السبت فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لتحليل رابيد تيست استعداداً للمباراة.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة الإسماعيلى التى أقيمت عصر الخميس على ستاد الإسماعيلية بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الايجابى بثلاثة أهداف لكل فريق ليحصد الانتاج أول نقطة له فى المسابقة بعد الخسارة من سيراميكا بالجولة الأولى للمسابقة.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، وتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.