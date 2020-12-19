شكرا لقرائتكم خبر عن "التطعيمات" تثير القلق فى الأهلي قبل رحلة النيجر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه جهاز الكرة بالنادى الأهلى أزمة قبل ساعات من السفر للنيجر بسبب التطعيمات التى حصل عليها أعضاء البعثة الحمراء، التى يعد من ضمن آثارها الجانبية ارتفاع فى درجة الحرارة ما تسبب فى ظن أكثر من لاعب داخل الفريق أنه تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وحصل لاعبو الأهلى على التطعيمات اللازمة قبل السفر غداً للنيجر لمواجهة فريق سونيديب فى افتتاح مباريات الفريق الأحمر بالنسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقرر مسئولو الأهلي عزل طاهر محمد طاهر نجم هجوم الفريق، بعد الاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا، بعدما لاحظ الجهاز الطبى ارتفاعا كبيرا فى درجة حرارته أثناء وجوده فى أحد التدريبات قبل مواجهة غزل المحلة، ليتم إعفاؤه من مواجهة المحلة، ولن يخوض اللاعب مران الفريق اليوم لحين خضوعه لمسحة مع زملائه قبل السفر للنيجر، خوفاً من نقله العدوى لزملائه حال إصابته بالفعل.

ويُجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية ظهر اليوم السبت، استعدادًا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب ويجرى الأهلى مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبى الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر، وكان الأهلى قد حقق الفوز على غزل المحلة أمس، فى المباراة التى أقيمت على استاد الأهلى بالسلام، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.